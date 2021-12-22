Как не заразиться COVID-19 на новогоднем корпоративе

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Как не заразиться COVID-19 на новогоднем корпоративеУспешность мероприятия зависит в первую очередь от руководства
Уже совсем скоро Новый год. А это значит, что многие компании по этому случаю начнут проводить свои собственные корпоративы.
Но как провести время с коллегами и не заразиться коронавирусной инфекцией? Ответ на этот вопрос попытался дать врач-терапевт Андрей Звонков.
По словам специалиста, для начала стоит «перенести» праздник из условного ресторана, в отдельное помещение. При этом пригласить на мероприятие стоит лишь тех сотрудников, которые обычно находятся в офисе или только привитую часть работников.
Достаточно одного заразившегося человека, чтобы «накрыть» инфекцией всю массу людей. Если встречаются 5-6 человек, то это не страшно, а вот лезть в большие компании в условиях пандемии — это большой риск.
Андрей Звонков
Вместе с тем эксперт напомнил, что вакцина на является гарантией 100% защиты. Но в то же время прививка сильно снижает риск заболеть COVID-19.
Источник: Радио Sputnik