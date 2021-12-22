Как не заразиться COVID-19 на новогоднем корпоративе

Но как провести время с коллегами и не заразиться коронавирусной инфекцией? Ответ на этот вопрос попытался дать врач-терапевт Андрей Звонков.

По словам специалиста, для начала стоит «перенести» праздник из условного ресторана, в отдельное помещение. При этом пригласить на мероприятие стоит лишь тех сотрудников, которые обычно находятся в офисе или только привитую часть работников.