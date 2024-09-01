Как нейросети используют в подборе работников

Искусственный интеллект (ИИ) все активнее проникает в сферу рекрутмента, предлагая новые решения для упрощения процесса найма. Диана Махмутова, CEO компании Target4hr, специализирующейся на HR-консалтинге, рассказала, как ИИ помогает в фильтрации резюме и повышении эффективности подбора персонала.

По её словам, современные алгоритмы машинного обучения способны быстро обрабатывать большие объёмы данных, что значительно экономит время и снижает влияние человеческого фактора. Эти инструменты позволяют компаниям более объективно выбирать кандидатов, основываясь на заранее заданных критериях. «Процесс отбора становится более справедливым, что важно для всех участников», — добавила Махмутова.

Кроме того, чат-боты на базе ИИ становятся важными помощниками в рекрутменте. Они автоматизируют начальные этапы общения с кандидатами, помогают собирать информацию и отвечать на часто задаваемые вопросы. Это позволяет HR-специалистам сосредоточиться на более сложных задачах. Махмутова отметила, что российские компании уже начали внедрять аналитические решения на основе ИИ, что помогает им лучше прогнозировать результаты и принимать более обоснованные решения. Однако внедрение новых технологий также связано с определёнными вызовами, такими как необходимость обеспечивать прозрачность работы алгоритмов и защиту личных данных.