Как ни странно, но именно пользователи iPhone — более уязвимые цели мошенников

Исследование проводилось в облачной системы безопасности Lookout. С 2019 года компания выявила более 473 млн вредоносных сайтов, в том числе фишинговых. В настоящем исследовании были изучены обезличенные данные с 220 млн смартфонов на iOS и Android.

Исследование выявило, что порядка 18,4% устройств iOS от указанного числа подверглись фишингу, доля Android-смартфонов составила 11,4%.

Данные коррелируют с тем, что фишинговые кампании проводились в отношении корпоративных пользователей, среди которых распространены iPhone. Фишинга в отношении частных пользователей с айфонами было меньше.

Согласно отчёту Lookout, 19% корпоративных устройств на базе iOS подверглись хотя бы одной фишинговой атаке за три квартала 2024 года, в отношении корпоративных пользователей с устройствами на Android доля фишинга составила 10,9%.