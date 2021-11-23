Как нужно правильно есть миндаль, чтобы не навредить здоровью

Как отметила эксперт, перед употреблением миндаль нужно подвергать обработке при температуре 180 градусов в течение 10 минут. В противном случае вырабатывается синильная кислота — один из самых опасных ядов. Также в миндале содержится цианогликозид амигдалин, продукты распада которого нейтрализуются с помощью высокой температуры. В силу наличия этого вещества миндаль издаёт свой знаменитый запах и имеет специфический горьковатый привкус.

При этом Фус заметила, что правильное употребление миндаля полезно для мозга и сердечно-сосудистой системы.

«Плюс орехов в том, что они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценного приема пищи», — отметила специалист.