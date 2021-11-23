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Как нужно правильно есть миндаль, чтобы не навредить здоровью

Этот орех нужно термически обрабатывать
Врач-диетолог Светлана Фус назвала способ правильного употребления миндаля. По её словам, этот орех необходимо подвергать термической обработке.
Как нужно правильно есть миндаль, чтобы не навредить здоровью

Как отметила эксперт, перед употреблением миндаль нужно подвергать обработке при температуре 180 градусов в течение 10 минут. В противном случае вырабатывается синильная кислота — один из самых опасных ядов. Также в миндале содержится цианогликозид амигдалин, продукты распада которого нейтрализуются с помощью высокой температуры. В силу наличия этого вещества миндаль издаёт свой знаменитый запах и имеет специфический горьковатый привкус.

При этом Фус заметила, что правильное употребление миндаля полезно для мозга и сердечно-сосудистой системы.

«Плюс орехов в том, что они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценного приема пищи», — отметила специалист.

Источник: РИА Новости
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