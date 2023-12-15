Как обстоят дела с компьютерной грамотностью россиян в конце 2023 г.

Дети часто не следят за правилами безопасности в интернете, показывает исследование команды Kaspersky Safe Kids. Только 45% из них загружают приложения из официальных источников, 23% обновляют программное обеспечение сразу после выпуска, и всего 10% читают пользовательские соглашения. Однако улучшение наблюдается в цифровой грамотности: 12% детей используют надёжные пароли, несмотря на то, что 14% используют одинаковые пароли для всех аккаунтов.

Эксперты рекомендуют использовать пароли длиной не менее 12 символов, избегая слов и дат, а также делать их уникальными для каждого аккаунта. Родители играют ключевую роль в обучении цифровой безопасности, поскольку дети часто следуют примеру взрослых. Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности, Андрей Сиденко, подчёркивает схожесть цифровых привычек детей и взрослых, обращая внимание на необходимость соблюдения правил безопасности в интернете всеми членами семьи.

Специалисты «Лаборатории Касперского» предлагают чек-лист цифровых привычек и правил безопасности. Среди них: настройка приватности в социальных сетях, использование надёжных уникальных паролей, включение двухфакторной аутентификации, загрузка приложений только из официальных источников, проверка установленных программ, осторожность с сомнительными ссылками и ограничение объёма выкладываемой в интернет личной информации.