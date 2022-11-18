Как очень просто узнать, ищут ли вас в Интернете

По словам эксперта, сделать это несложно, а часто достаточно вбить в поисковиках Яндекс и Google свои ФИО. Если появятся подсказки, а тем более предметная информация, возможно, вами кто-то действительно интересовался.

Но в то же время не стоит думать, что если о вас есть какая-то информация в Интернете, то вас обязательно ищут. Это могут быть поисковые результаты со ссылкой на социальные сети, другие ресурсы, как которых собрана персональная информация о вас.

Специалист отметил, что существует множество сайтов — агрегаторов данных, собирающих персональную информацию. Часто в Сеть сливают базы данных из различных сервисов — неудивительно, если что-то найдётся об обычном пользователе. По словам Арбузова, за первое полугодие 2022 утечка данных составила 178 млн записей.

Также в Telegram работает около полутора десятков ботов, собирающих персональные данные.

«Например, в Telegram существует значительное количество популярных ботов (около полутора десятков), которые собирают данные о людях, их автомобилях, активности в интернете, открытых организациях, оформленных страховых договорах, социальных сетях, адресах и т.д. Некоторые из них позволяют узнать, сколько раз искали информацию о том или ином человеке», — подчеркнул эксперт.