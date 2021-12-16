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Как очистить кишечник и нормализовать холестерин одним продуктом

Почти что чудо-таблетка, только натуральная
Российский врач-диетолог Светлана Фус рассказала об интересном свойства семён льна.
Как очистить кишечник и нормализовать холестерин одним продуктом

Оказалось, что продукт обладает очищающими свойствами благодаря своим пищевым волокнам. Например, семена льна способны очищать кишечник, стимулируя его перистальтику и создавая чувство сытости.

Также в них содержатся фитоэстрогены, защищающие женский организм от новообразований и облегчающие проявления климакса.

Ещё одним оздоровительным свойством семён льна Фус называет способность нормализовать уровень холестирина. При этом суточная норма его употребления — 1-2 столовых ложек или 10-20 г семян, что не так уж и много.

И главное: это маленькое семя — одно из немногих растений, в котором в большом количестве находятся Омега-3 жирные кислоты.⁣⁣ Они нужны для строительства клеточных мембран, уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение, снижают риск развития сахарного диабета и ожирения, если придерживаться здорового питания.

Источник: Lenta.ru
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