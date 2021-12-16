Как очистить кишечник и нормализовать холестерин одним продуктом

Оказалось, что продукт обладает очищающими свойствами благодаря своим пищевым волокнам. Например, семена льна способны очищать кишечник, стимулируя его перистальтику и создавая чувство сытости.

Также в них содержатся фитоэстрогены, защищающие женский организм от новообразований и облегчающие проявления климакса.

Ещё одним оздоровительным свойством семён льна Фус называет способность нормализовать уровень холестирина. При этом суточная норма его употребления — 1-2 столовых ложек или 10-20 г семян, что не так уж и много.