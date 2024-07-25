Как охладить компьютер летом

На компьютеры с Windows 10 и 11 вышла программа Camomile, которая помогает снизить температуру устройства в жару.

Приложение снижает напряжение и тактовую частоту процессора, что позволяет уменьшить его нагрев и поддерживать стабильную работу. Использовать Camomile очень просто: установите утилиту, запустите её и переведите переключатель в положение «ON».

Температура процессора может снизиться на 25 градусов, с 73 до 50 и ниже. По словам производителя, температура может упасть с 89 до 31 градуса. Чем ниже температура, тем меньше нагрузка на кулеры, и компьютер работает тише. Однако снижение температуры достигается за счёт уменьшения производительности, что может быть критично для игр и требовательных приложений. Утилиту Camomile можно бесплатно скачать с официального сайта разработчиков.