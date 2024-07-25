Как охладить смартфон в жару

В жаркие летние дни электроника страдает не меньше, чем мы. Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков объяснил, как защитить ваше устройство от перегрева.

Смартфоны, несмотря на мощные процессоры и аккумуляторы, легко перегреваются из-за своих тонких корпусов. Чтобы предотвратить поломку, нужно следить за температурой устройства. Если телефон перегрелся, немедленно удалите его из-под солнечных лучей, снимите чехол и дайте ему остыть в прохладном месте. Выключение устройства также поможет ему быстрее остыть.

Чтобы не дать телефону перегреться, закрывайте все ненужные приложения и убирайте их из фона, так как они потребляют энергию и вычислительную мощность. Также снижайте яркость экрана до минимума и отключите адаптивную яркость, которая регулируется автоматически. Включите режим энергосбережения и, если возможно, поставьте телефон в авиарежим, чтобы минимизировать нагрузки и дать устройству остыть.