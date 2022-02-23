Как опознать, что по самолёту разнеслась инфекция COVID-19? Проверить сточные воды туалета

По словам учёных, с помощью анализа сточных вод из самолётов спрогнозировать вспышку вируса можно за 7 дней до заболевания. Это поможет влиять на общественное здравоохранение.

Российский вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский раскритиковал этот метод и выразил сомнение, что он может быть эффективным. Эту же точку зрения выразил и руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков. По его мнению, больной коронавирусом человек может просто не посетить туалет за весь полёт, но при этом завезти вирус.