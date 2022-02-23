Как опознать, что по самолёту разнеслась инфекция COVID-19? Проверить сточные воды туалета

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Как опознать, что по самолёту разнеслась инфекция COVID-19? Проверить сточные воды туалетаНо эффективен ли такой метод?
Учёные из Университетов Аристотеля и Фессалии в Греции предложили новый способ прогнозирования вспышек заболеваемости коронавирусом. По их мнению, нужно использовать высокоточный ПЦР-тест для определения вируса в сточных водах биотуалетов, установленных в самолётах.
По словам учёных, с помощью анализа сточных вод из самолётов спрогнозировать вспышку вируса можно за 7 дней до заболевания. Это поможет влиять на общественное здравоохранение.
Российский вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский раскритиковал этот метод и выразил сомнение, что он может быть эффективным. Эту же точку зрения выразил и руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков. По его мнению, больной коронавирусом человек может просто не посетить туалет за весь полёт, но при этом завезти вирус.
Источник: Газета.ru