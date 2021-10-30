Как опознать рак поджелудочной железы на ранней стадии

По словам специалистов, очень часто опухоль поджелудочной железы препятствует попаданию пищеварительных ферментов в кишечник. В связи с этим человек становится неспособен переваривать жирную пищу и, как итог, сталкивается с излишней пахучестью испражнений.

При этом врачи всё же поспешили успокоить — не стоит паниковать сразу же после похода в туалет. Но знание вашего врача о подобной вашей «особенности» лишним явно не будет.

Напомним, что чуть ранее медики назвали иные симптомы ранней стадии рака поджелудочной железы. Одним из них оказалась желтуха. Также о наличии онкологического заболевания данного типа может говорить резкая потеря аппетита и необъяснимое снижение веса.