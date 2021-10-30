Как опознать рак поджелудочной железы на ранней стадии

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Как опознать рак поджелудочной железы на ранней стадииИ что делать, если у вас есть этот признак
В сети появилась информация, которое поделились врачи американской клиники Coastal Cancer Center. Они назвали симптом, указывающий на раннюю стадию развития рака поджелудочной железы.
По словам специалистов, очень часто опухоль поджелудочной железы препятствует попаданию пищеварительных ферментов в кишечник. В связи с этим человек становится неспособен переваривать жирную пищу и, как итог, сталкивается с излишней пахучестью испражнений.
При этом врачи всё же поспешили успокоить — не стоит паниковать сразу же после похода в туалет. Но знание вашего врача о подобной вашей «особенности» лишним явно не будет.
Напомним, что чуть ранее медики назвали иные симптомы ранней стадии рака поджелудочной железы. Одним из них оказалась желтуха. Также о наличии онкологического заболевания данного типа может говорить резкая потеря аппетита и необъяснимое снижение веса.
Источник: Express