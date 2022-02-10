Как определить, что компьютер заражён вирусом

По словам эксперта, одним из признаков может быть резкое падение производительности компьютера. Но это не всегда говорит о заражении. Это может быть поломкой или несоответствием техники и решением задач пользователя. Чтобы убедиться, вирус это или нет, нужно открыть в Диспетчере задач вкладку «Производительность». Если уже на старте работы устройства память и процессор загружены слишком сильно, можно говорить о заражении.

Также признаком заражения компьютера могут служить всплывающие окна не только в браузере, но и в системе. Кроме этого, меню «Пуск» и программы могут не открываться даже после перезагрузки системы. В этом случае «стоит считать, что компьютер заражён».

Также понять, заражён ли компьютер, можно по папке «Отправленные» в электронной почте. В отправленных письмах может быть странное, бессмысленное содержание. Это может свидетельствовать о том, что почта пользователя используется для рассылки спама.

Ещё один признак заражённости компьютера — самопроизвольное появление и исчезание папок.

Эксперт посоветовал в любом случае проверить компьютер с помощью антивируса и соблюдать цифровую гигиену. В крайнем случае придётся переустановить ОС.