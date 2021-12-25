Как определить, что привитый человек заразился коронавирусом

В пример учёный привёл высокую температуру, кашель, потерю вкуса и обоняния. Кроме того, у всех заразившихся омикрон-вариантом, наблюдаются слабость, насморк и заложенность носа.

Но медики начали фиксировать ещё два симптома, которые проявляются только у привитых от коронавируса людей. По словам Спектора, это потеря аппетита и тошнота. К ним могут присоединяться боль в горле и головная боль. При этом никогда нет повышенной температуры.

Перечисленные симптому могут проявляться, если вакцинированный заразился «Омикроном».