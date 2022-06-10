Как определить цирроз печени по ладоням

При этом у мужчин ненужным гормоном является эстроген. В случае, если печень плохо справляется со своей работой, то эстроген накапливается и по итогу приводит к расширению сосудов. Именно из-за этого ладони краснеют.

В случае, если человек столкнулся с подобным симптомом, ему следует обязательно пройти ультразвуковое исследование (УЗИ) печени во избежание более серьёзных проблема в будущем.