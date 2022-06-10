Как определить цирроз печени по ладоням

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Как определить цирроз печени по ладонямДостаточно просто
Российский врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман рассказал о простом способе определения цирроза печени, который большинству неизвестен.
По словам специалиста, если у человека покрасневшие ладони, это может говорить о серьёзных проблемах с печенью.
Печень обезвреживает все токсические вещества в организме, в том числе этот орган избавляет от ненужных гормонов.
Герман Гандельман
При этом у мужчин ненужным гормоном является эстроген. В случае, если печень плохо справляется со своей работой, то эстроген накапливается и по итогу приводит к расширению сосудов. Именно из-за этого ладони краснеют.
В случае, если человек столкнулся с подобным симптомом, ему следует обязательно пройти ультразвуковое исследование (УЗИ) печени во избежание более серьёзных проблема в будущем.