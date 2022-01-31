Как определить немой инсульт

По словам специалиста, при тихом инсульте человек испытывает внезапное головокружение, нарушение походки, а также резкое ухудшение зрения. В то же время часть пациентов сталкиваются с потерей чувствительности в конечностях, речевой дисфункцией и асимметрией лица.

Драпкина отдельно отметила тот факт, что немой инсульт хоть и протекает относительно легко, всё ещё остаётся опасным, т.к. является «предвестником» классического инсульта. А потому людям с сахарным диабетом, артериальной гипертонией и нарушениями сердечного ритма стоит быть особенно внимательными — именно они наиболее подвержены риску развития тихого инсульта.