Как определить немой инсульт

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Как определить немой инсультОказывается, это не так уж и сложно
У разного вида инсультов разные симптомы. О том, какие «звоночки» говорят о немом инсульте, рассказала член-корреспондент РАН, заслуженный врач Оксана Драпкина.
По словам специалиста, при тихом инсульте человек испытывает внезапное головокружение, нарушение походки, а также резкое ухудшение зрения. В то же время часть пациентов сталкиваются с потерей чувствительности в конечностях, речевой дисфункцией и асимметрией лица.
Драпкина отдельно отметила тот факт, что немой инсульт хоть и протекает относительно легко, всё ещё остаётся опасным, т.к. является «предвестником» классического инсульта. А потому людям с сахарным диабетом, артериальной гипертонией и нарушениями сердечного ритма стоит быть особенно внимательными — именно они наиболее подвержены риску развития тихого инсульта.
Источник: ДокторПитер