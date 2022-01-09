Как определить рак лёгких по пальцам

Так как очень важно определить смертельно опасное заболевание на самых ранних этапах, знание этого метода может быть спасти многие жизни. По словам специалистов, помимо всем известных кашля и хрипа, одним из ключевых признаков возникновения рака лёгких является утолщение концевых фаланг пальцев.

При этом они не только становятся похожими на барабанные палочки — на них также меняется форма ногтей. Они начинают изгибаться и становятся выпуклыми. Сообщается, что подобные метаморфозы встречаются у 35% людей с немелкоклеточным раком легких.