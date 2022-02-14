Как определить высокий холестерин по походке

Наука и технологии
Вчера в 22:38
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Как определить высокий холестерин по походкеА также другим особенностям
Американская ассоциация кардиологов (AHA) рассказала, какой признак может напрямую говорить о высоком уровне «вредного» холестерина в организме человека.
По словам специалистов, речь идёт о судорогах в ногах при ходьбе. При этом она же может указывать и на заболевания периферических артерий нижних конечностей
Наиболее распространённый признак — болезненные судороги мышц бедер, ляжек или икр, заметные при ходьбе, подъёме по лестнице или другой физической нагрузке.
АНА
К прочим симптомам сложностей с артериями специалисты отнесли боли в ногах, судороги и онемения в кистях. При этом люди, которые страдают от повышенного уровня холестерина также могут столкнуться с появлением незаживающих язв на голенях и ступнях.
Источник: Daily Express