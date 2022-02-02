Как ошибки из детства могут отнять пять лет жизни человека

По словам главного внештатного диетолога Минздрава России Виктора Тутельяна, существуют полноценные ошибки питания в детстве, способные отнять пять лет жизни человека.

Так, если нарушить этот процесс в первый год жизни, то можно «отнять» сразу два с половиной года ожидаемой продолжительности жизни человека. Далее в дошкольном и школьном возрастах также теряется два с половиной года.

Тутельян считает крайне важным повышение общей культуры питания. Специалист поделился статистикой, согласно которой у половины населения России отмечается дефицит отдельных витаминов, а у 30% и вовсе поливитаминная недостаточность.