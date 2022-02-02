Как ошибки из детства могут отнять пять лет жизни человека

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Как ошибки из детства могут отнять пять лет жизни человекаИ их уже не вернуть
Важность правильного питания в детстве сложно переоценить. Но, как оказалось, у этого момента есть куда более серьёзные последствия, чем можно было предположить.
По словам главного внештатного диетолога Минздрава России Виктора Тутельяна, существуют полноценные ошибки питания в детстве, способные отнять пять лет жизни человека.
Так, если нарушить этот процесс в первый год жизни, то можно «отнять» сразу два с половиной года ожидаемой продолжительности жизни человека. Далее в дошкольном и школьном возрастах также теряется два с половиной года.
Тутельян считает крайне важным повышение общей культуры питания. Специалист поделился статистикой, согласно которой у половины населения России отмечается дефицит отдельных витаминов, а у 30% и вовсе поливитаминная недостаточность.
Источник: Известия