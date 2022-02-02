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Как ошибки из детства могут отнять пять лет жизни человека

И их уже не вернуть
Важность правильного питания в детстве сложно переоценить. Но, как оказалось, у этого момента есть куда более серьёзные последствия, чем можно было предположить.
Как ошибки из детства могут отнять пять лет жизни человека

По словам главного внештатного диетолога Минздрава России Виктора Тутельяна, существуют полноценные ошибки питания в детстве, способные отнять пять лет жизни человека.

Так, если нарушить этот процесс в первый год жизни, то можно «отнять» сразу два с половиной года ожидаемой продолжительности жизни человека. Далее в дошкольном и школьном возрастах также теряется два с половиной года.

Тутельян считает крайне важным повышение общей культуры питания. Специалист поделился статистикой, согласно которой у половины населения России отмечается дефицит отдельных витаминов, а у 30% и вовсе поливитаминная недостаточность.

Источник: Известия
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