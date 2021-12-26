Как отказ от курения скажется на давлении и здоровье

Так, например, специалист отметил, что как только человек прекращает курить, он сталкивается с изменением показателей давления и пульса. При этом, что самое интересное, никаких вредных для здоровья процессов не происходит.

В то же время при отказе от курения, человек лишает себя «вымышленной таблетки от страха». Как итог — адреналин продолжает вырабатываться, а снижать его нечем.

В качестве преимуществ от исчезновения сигарет из жизни человека, Кореневич назвала замедление роста бляшек в сосудах, снижение риска развития инфаркта и инсульта.

Для тех, кто желает бросить курить, специалист посоветовала обратиться к психотерапевту — от вредной привычки легче отказаться, если знаешь причины своей тревожности, заключила врач.