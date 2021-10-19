Как отказ от мяса повлияет на здоровье человека

В частности, при отказе от животного белка организм теряет источник витаминов D, В12, что, в свою очередь, повышает вероятность развития инсульта. Также ограничение мяса в рационе может привести к недостатку Омега-3 жирных кислот, креатина, холестерина, йода, фосфора и кальция.

Все это способно спровоцировать гормональное нарушение.

“Страдают волосы, ногти, кости, репродуктивная функция. Исключая животный белок, возрастает и риск развития анемии”, — поделилась врач.

По словам Чунтовой, растительный белок не сможет стать альтернативой животному.

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