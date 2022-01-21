Как отличить сотрудника банка от мошенника

По словам эксперта, настоящий сотрудник банка никогда не будет запрашивать ваши персональные данные, даже если они проводят соцопрос.

Если вы оставляли заявку на кредит, то сотрудник при звонке может лишь уточнить размер вашего заработка или узнать стаж вашей работы. Сведения о карте и тем более CVV-номер на ее обратной стороне сотрудника не интересуют.

Вам также действительно могут позвонить, чтобы рассказать о новых продуктах или условиях оформления кредита. И опять же, конфиденциальная информация работника банка не интересует.

Если вашу карту, или какую-либо операцию с ней, заблокируют, то вы об этом обязательно узнаете из уведомления или СМС-сообщения. Поэтому, если вам звонит некто и говорит, что ваша карта была заблокирована, но при этом вы об этом заранее не знали, то скорее всего это мошенник. К тому же службу безопасности интересует только ваши ФИО, место прописки, дата рождения или кодовое слово, которое вы с банком заранее обговорили.

Ну, а вообще, если вы не уверены в том, с кем говорите, то можно всегда сбросить трубку и самостоятельно перезвонить в банк. Это стандартная практика.