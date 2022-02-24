Как отличить язву от других заболеваний желудка

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Как отличить язву от других заболеваний желудкаОбъяснил врач
Врач-онколог, кандидат медицинских наук Родион Сигал объяснил, какой патоген вызывает рак желудка и язву, а также рассказал, как отличить их от других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
В основе рака и язвы желудка лежит воспалительный процесс, вызванный бактерией Helicobacter pylori. Рак желудка сопровождается резкой потерей веса и анемией. Может быть лёгкий дискомфорт в верхней части живота, чувство быстрого насыщения и трудная проходимость пищи, если опухоль находится в верхней части желудка.
При язве ощущается сильная, ярко выраженная боль в верхней части живота, может быть дискомфорт, голодная боль, жжение в животе через пару часов после приёма пищи.
Язва может сопровождаться дегтеобразным стулом, сильной тошнотой и рвотой, иногда с примесью крови.
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Источник: 360