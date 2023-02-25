Как отличить заботу от манипуляции

По словам эксперта, подобные манипуляции встречаются в уже созданных семьях или в отношениях. Жертва отказывается «от себя» в пользу любимого, позволяет перестраивать свою жизнь во всех отношениях, чтобы не расстраивать близкого человека.

В итоге манипулятор начинает попросту спекулировать на чувствах и управлять жизнью жертвы, например, даже диктуя во что одеваться и как выглядеть, с кем общаться. То есть человек не имеет права иметь собственное мнение в принципе. А жертва этого не замечает, считая, что это забота.