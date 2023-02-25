Как отличить заботу от манипуляции

Как отличить заботу от манипуляцииРассказал эксперт по коммуникациям
Эксперт рассказал, что главное отличие манипуляции от заботы в потере «себя». Эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов рассказал, как отличить психологические манипуляции от искренней заботы.
Фото: Bodylanguagecentral.com
По словам эксперта, подобные манипуляции встречаются в уже созданных семьях или в отношениях. Жертва отказывается «от себя» в пользу любимого, позволяет перестраивать свою жизнь во всех отношениях, чтобы не расстраивать близкого человека.
В итоге манипулятор начинает попросту спекулировать на чувствах и управлять жизнью жертвы, например, даже диктуя во что одеваться и как выглядеть, с кем общаться. То есть человек не имеет права иметь собственное мнение в принципе. А жертва этого не замечает, считая, что это забота.
Эта форма манипуляции — исключительно семейная, основанная на искренней любви жертвы к манипулятору. Главная её опасность в том, что она подаётся под видом искренней заботы и потому изначально не вызывает подозрений у жертвы.
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