Как отсутствие мяса в рационе влияет на половую жизнь мужчин

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Так, по словам врача, данный продукт просто необходим для мужской потенции. Ограничив употребление мяса мужчина рискует столкнуться с половой дисфункцией. В то же время, Кульгавчук отметил, что дефицит белка в рационе — не решающий фактор, поскольку на половую жизнь мужчин воздействуют и прочие патогенные факторы, в числе которых курение, употребление спиртного, жесткие диеты, а также проблемы со сном. Стоит иметь ввиду также то, что ряд мужчин обладают “сильной половой конституцией”, сохраняя половые способности даже в таких условиях.

“Но употреблять слишком много мяса – вредно и плохо, это заболевания и сосудов, и сердечно-сосудистой системы в целом, и нарушения метаболизма. Например, в эрекции есть сосудистый компонент, и общее состояние сосудов тоже важно. Поэтому лучше остановиться на умеренном потреблении мяса. Кроме того, нужно помнить, что эректильная дисфункция часто бывает маркером расстройств сердечно-сосудистой и эндокринной системы”, — предупредил врач.