Как переболевшим COVID-19 людям восстановить память

По словам специалиста, в первую очередь успешность восстановления зависит степени поражения мозга. Например, из-за тромбирования части мелких сосудов, некоторое число отвечающих за память нейронов «отключаются». А это приводит к тому, что не все связи можно восстановить.

Но при этом человеку можно вернуть прежнюю способность запоминать информацию. Правда, для этого придётся потрудиться и усердно заниматься тренировкой памяти. Связано это с тем, что во время вспоминания информации, мозг обновляет память и обучает другие нейроны брать на себя эту функцию.

Согласился с Чумаковым и Павел Хорошев, российский врач-невролог. Он отметил, что отличным способом восстановить нервные клетки после перенесенного COVID-19 являются умственные нагрузки.