Как переизбыток информации из интернета вредит психике человека

По словам эксперта, сейчас, в эпоху засилья гаджетов, зависимостью от них страдают многие люди. У такой зависимости или просто у избытка работы за компьютером, со смартфоном, есть характерные признаки. Нередко это снижение самооценки из-за постоянного невольного сравнения себя с блогерами и известными личностями, развитие тревоги и даже депрессии. К этому добавляется плохой сон из-за синего свечения экрана.

Если человек проводит долгое время за компьютером, хотя это справедливо и для зависимых от смартфонов, то может набирать массу тела, потому что недостаточно физически активен. У таких людей могут быть проблемы в личных отношениях, на работе, а также с планированием собственного дня.

Единственное средство избавления от такой зависимости — так называемый цифровой детокс. «Цифровой детокс поможет справиться с вышеуказанными проблемами, которые усиливаются переизбытком интернета и гаджетов в вашей жизни. Он помогает человеку снизить уровень тревоги, стать более продуктивным, улучшить сон, найти время на физические упражнения», — порекомендовала эксперт.

Для этого нужно всё-таки оторваться от гаджетов и планировать регулярные перерывы от них, отслеживать время использования их и приложений, отключать уведомления во время отдыха, а также отдавать предпочтение бумажным книгам.