Как питаться хлебом, чтобы не толстеть

Фасоль, нут и чечевица — полезные, но и в них содержатся углеводы, подметила диетолог. Бобовые особенно важны для вегетарианцев, потому что в их составе есть белок. Эти продукты снижают риск развития диабета, способствуют похудению, улучшают здоровье сердца, а также снижают кровяное давление.



Также она включила в список молочные продукты. Болл рекомендует тем, у кого нет непереносимости лактозы или других противопоказаний, не отказываться от молочной продукции. По ее словам, это отличный источник кальция, витамина B12, калия и белка