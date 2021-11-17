Как питаться хлебом, чтобы не толстеть

Как питаться хлебом, чтобы не толстетьИ почему не стоит отказываться от углеводов
Углеводы — это топливо, которое необходимо нашему мозгу, и они помогают нам зарядиться энергией на весь день. И, как и в других продуктах, в яблоке или кусочке хлеба есть не только углеводы
Диетолог посоветовала добавить в рацион цельнозерновые продукты, поскольку в них содержатся клетчатка, железо, витамины группы B и антиоксиданты.
Она рекомендует употреблять больше овощей и не отказываться от кукурузы и картофеля, которые часто считаются вредными.
В картофеле и кукурузе много клетчатки, калия и витамина С, а также есть немного белка, который повышает выносливость. Эти богатые антиоксидантами продукты помогут улучшить здоровье кишечника и укрепить иммунную систему
Фасоль, нут и чечевица — полезные, но и в них содержатся углеводы, подметила диетолог. Бобовые особенно важны для вегетарианцев, потому что в их составе есть белок. Эти продукты снижают риск развития диабета, способствуют похудению, улучшают здоровье сердца, а также снижают кровяное давление.
Также она включила в список молочные продукты. Болл рекомендует тем, у кого нет непереносимости лактозы или других противопоказаний, не отказываться от молочной продукции. По ее словам, это отличный источник кальция, витамина B12, калия и белка