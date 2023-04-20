Как по автомобилю и его цвету определить интеллект владельца

Как по автомобилю и его цвету определить интеллект владельцаА какие марка и цвет автомобиля у вас?
Специалисты Scrap Car Comparison провели опрос среди 2000 водителей, который показал, что тип автомобиля, его марка и цвет могут коррелировать с уровнем интеллекта владельца.
Участники исследования проходили IQ-тест, а затем их результаты сравнивались с автомобилями, которыми они управляли. Так, согласно результатам тестирования, водители Skoda оказались самыми интеллектуальными. В среднем их IQ составил 99 баллов.
Водители Suzuki (98,09), Peugeot (98,09), Mini (97,79) и Mazda (95,91) также вошли в топ-5 самых умных автомобилистов.
В то же время, водители BMW, Fiat и Land Rover показали уровень ниже среднего: 91,68, 90,14 и 88,58 соответственно.
Исследование также показало, что цвет автомобиля может коррелировать с интеллектом владельца. Водители, выбравшие белый цвет, показали средний IQ 95,71, что на 7,28 выше, чем у владельцев зелёных автомобилей с их 88,43 баллами.