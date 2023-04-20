Как по автомобилю и его цвету определить интеллект владельца

Участники исследования проходили IQ-тест, а затем их результаты сравнивались с автомобилями, которыми они управляли. Так, согласно результатам тестирования, водители Skoda оказались самыми интеллектуальными. В среднем их IQ составил 99 баллов.

Водители Suzuki (98,09), Peugeot (98,09), Mini (97,79) и Mazda (95,91) также вошли в топ-5 самых умных автомобилистов.