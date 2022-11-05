Как по-настоящему называются барражирующие боеприпасы «Ланцет»

У этих барражирующих боеприпасов названия отличаются в зависимости от модификации. Одна модель носит название «Изделие-51» — это беспилотник с усиленной боевой частью до 5 кг и одним Х-образным крылом. Вторая модель — «Изделие-52» — имеет боевую часть весом 3 кг и два X-образных крыла.

Также объясняется, что «Ланцет» — неактуальное название проекта, но оно прочно закрепилось в общественном сознании, потому для общественности эти дроны и называют «Ланцетами», а не используют их настоящие названия.