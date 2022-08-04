Как почистить зубы без зубной щётки и пасты

При нанесении на зубы гидрогель создаёт плёнку, очищающую и отбеливающую эмаль, не разрушая её. В состав препарата вошли наночастицы оксихлорида висмута, оксида меди и альгината натрия.

В ходе исследований учёные тестировали действие плёнки на образцах зубов, окрашенных кофе, чаем, черничным соком и соевым соусом. На эмаль воздействовали с помощью геля с применением зелёного света. В итоге оказалось, что препарат, в связке со светом, не только очищает эмаль, но и не повреждает.

К тому же гидрогель оказался ещё и бактерицидным средством: препарат уничтожает порядка 94% бактерий во рту.