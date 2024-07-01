Как подготовить смартфон к продаже или утилизации

Перед утилизацией старого смартфона важно правильно подготовить его к этому процессу. В первую очередь нужно тщательно очистить память устройства, чтобы данные не могли быть восстановлены. Преподаватель кафедры «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов советует использовать специальные программы для перезаписи данных на диске несколькими слоями случайных данных, что делает восстановление информации невозможным.

Шутов подчёркивает, что простого удаления файлов недостаточно, так как они могут быть легко восстановлены. Для полного удаления данных можно использовать утилиты вроде DBAN или CCleaner для компьютеров, а для мобильных устройств — встроенные функции полного сброса и шифрования. Эти методы обеспечивают надёжную защиту личной информации перед утилизацией устройства.

Помимо программного удаления данных, Шутов рекомендует аппаратное уничтожение информации. Физическое разрушение жёстких дисков и других носителей данных, например, разбивание или использование специализированных шредеров, гарантирует невозможность восстановления данных. После удаления данных важно утилизировать устройство согласно экологическим нормам. Многие компании предлагают программы по сбору и переработке старой электроники, что помогает избежать попадания вредных веществ в окружающую среду.