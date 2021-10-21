Как поднять настроение с помощью питания

Так, согласно данным врача, обеспечить хорошее настроение можно благодаря правильному трехразовому питанию с двумя перекусами. Также это позволит поддержать уровень сахара в крови.

“Продукты могут влиять на настроение. Ученые выяснили, что просто регулярная еда способна поддерживать хорошее настроение. Весь секрет в том, что организму надо поддерживать определенный уровень сахара в крови. При регулярном питании этот показатель ровный и, соответственно, организм прекрасно себя чувствует, мы ощущаем хорошее настроение”, — рассказала диетолог.

Ермоленкова порекомендовала россиянам следить за своим пищевым поведением. Одной из негативный привычек, от которой следует отказаться однозначно — это “заедание” стресса.

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