Как похудеть на пару килограмм до Нового года

Врач отметила, что нормальным считается похудение на 2-4 килограмма в месяц или на 0,5-1 в неделю. Так, до Нового года можно снизить вес без вреда для здоровья на 1,5-3,5 килограмма. Специалист обратила внимание на то, что при избыточном весе скорость может быть выше, однако в таком случае этот процесс нужно осуществлять под контролем врачей.

Для похудения до Нового года следует придерживаться режима дня и питания, а также выспаться, завтракать и установить комфортное для себя число приемов пищи. По словам врача, нормой считается употребление еды четыре-пять раз в день, однако кто-то может ограничиться и тремя.

Что касается самого рациона, то здесь стоит сделать упор на кашах, богатых растительным белком, витаминами группы B и C, а также на различных сортах мяса, рыбы, овощей, фруктов, орехов и оливкового масла. Стоит употреблять и продукты с так называемой отрицательной калорийностью.

“Продукты, на переваривание и усвоение питательных веществ которых организм затратит больше энергии, чем получит из этих продуктов. К таким можно отнести: чистая вода, зеленый чай, перец чили, корень имбиря, чеснок, специи, некоторые овощи — сельдерей, капуста всех видов, кабачки, спаржа, баклажаны, редис, помидоры, листовая зелень и салаты”, — поделилась Сорокина.

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