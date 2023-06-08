Как похудеть, не отказываясь от хлеба

В том числе она знает, как не отказываться от хлеба, но успешно избавляться от лишнего веса. По её словам, те, кто следит за своей фигурой, может заменить пшеничный хлеб на цельнозерновой или ржаной.

Плотникова пояснила, что белый хлеб и выпечка из пшеничной муки затрудняют снижение веса из-за высокой калорийности (более 250 ккал на 100 г) и высокого гликемического индекса (более 90).

В то же время ржаной хлеб с отрубями или цельнозерновой хлеб имеют меньшую калорийность (около 180-185 ккал), содержат больше клетчатки и лучше усваиваются организмом, не повышая уровень глюкозы в крови.

Диетолог также отметила, что хлебцы могут стать отличной альтернативой белому хлебу, но при этом они должны быть сделаны только из цельнозерновой муки.