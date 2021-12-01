Как помешать распространению омикрон-штамма COVID-19

Но как же человечеству защититься, помешав распространению новой разновидности коронавируса? Ответить на этот вопрос взялся итальянский профессор инфекционных болезней римской больницы Джемелли Роберто Кауда.

По его словам, есть несколько методов профилактики омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Например, носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. При этом очень важным «пунктом» является наращивание темпов вакцинации населения.

В качестве одного из действенных методов Роберто Кауда назвал третью дозу вакцины. Якобы если привиться ею, то в организме человека будет вызвана сильная иммунная реакция, способная заметно помочь в сдерживании распространения нового штамма COVID-19.