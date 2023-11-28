«Как помочь роботу-доставщику выбраться из сугроба»: Яндекс опубликовал специальную инструкцию для неравнодушных

В ответ на это, компания разработала и опубликовала инструкцию, помогающую неравнодушным горожанам освободить роботов из зимних ловушек.

Первым шагом в помощи является проверка, не заблокированы ли колеса робота. Если колеса заблокированы, следует подождать немного, пока они разблокируются, что обычно занимает не более полминуты.

После этого можно аккуратно подтолкнуть робота или убрать снег из-под колес, чтобы он мог самостоятельно продолжить движение.

Компания также отметила, что осадки зимой не оказывают значительного влияния на скорость доставки роботами. Во время снегопада время доставки увеличивается в среднем всего на пять минут.

Современные роверы третьего поколения обладают улучшенной конструкцией, позволяющей им лучше справляться с препятствиями на дорогах, включая возможность забираться на бордюры высотой до 10 см и преодолевать снежную кашу.

Однако, в случае сильных снегопадов, когда глубокий снег становится вязким и под ним образуется корка льда, роботы могут испытывать трудности. В таких ситуациях робот подает сигнал технической поддержке, и удаленный оператор помогает ему справиться с проблемой.

Отметим, что Яндекс выразил благодарность всем жителям, которые помогли роботам-доставщикам выбраться из сугробов, подчеркнув важность совместных усилий в обеспечении бесперебойной работы сервиса доставки.