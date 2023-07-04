Как понять, что к вашему ПК или смартфону подключены мошенники

Цифровое пространство становится безопаснее, благодаря усилиям служб и общества. Но злоумышленники продолжают угрожать пользователям. В Роскачестве предупреждают о риске взлома смартфонов и компьютеров через VPN-сервисы. Подозрительные признаки включают медленную работу, зависания и перегрев устройств. Не менее опасно использование небезопасных VPN, которые при неблагоприятных условиях продают личные данные. Крайне важно выбирать надёжные сервисы и следить за своей информацией в сети. Утечки данных чрезвычайно серьёзная проблема, а наличие персональных данных в даркнете ставит пользователей под угрозу.

Подозрительные признаки устройств, которые могут указывать на взлом через VPN, включают медленную работу и перегрев устройств. Важно обращать внимание на любые необычные проявления функционирования гаджетов, так как они могут быть сигналами серьёзных проблем.

Если речь идёт о компьютере, то дополнительные признаки включают внезапные выключения и перезагрузки, а также странные изменения в файловой системе, например, пропадание документов или появление незнакомых файлов.

В случае взлома или утечки данных через VPN, рекомендуется сразу отключить компрометированный сервис и изменить все конфиденциальные данные, включая пароли и платёжные сведения. При выборе VPN-сервисов следует предпочитать надёжные и проверенные компании, так как небезопасные сервисы могут продавать личные данные или подвергать пользователя опасности.

Ситуация с утечками данных становится все более опасной, и важно осознавать риски и принимать меры для защиты своей информации в интернете. Пользователям следует быть бдительными и осторожными при выборе VPN-сервисов и обращаться только к проверенным и надёжным провайдерам. Важно помнить, что сохранность персональных данных зависит от собственных действий и осторожности каждого пользователя.