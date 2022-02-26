Как понять, что кто-то ворует ваш Wi-Fi

Наука и технологии
Сегодня в 19:22
1 мин.
Как понять, что кто-то ворует ваш Wi-FiЕсть несколько способов
Если у вашего, даже нового роутера, фактическая скорость интернета постоянно ниже заявленной, возможно, к вашему Wi-Fi кто-то подключился и ворует трафик.
Определить это можно нескольким способами. Все рекомендации даны для ОС Windows.
- В первую очередь нужно отключить сеть на всех устройствах, подключённых к роутеру, и увидеть, останутся ли активные компьютеры или телефоны.
- Можно воспользоваться сервисом F-Secure Router Checker и проверить качество своего трафика и возможный перехват DNS через него. В сервисе нужно выбрать раздел Free Tools, а потом при включённом роутере нажать Check your router.
- Можно воспользоваться специальными программами: Wi-Fi Inspector, "Wi-Fi анализатор" и подобными. Это ПО поможе определить, сколько устройств подключено к вашей сети.
- Также можно воспользоваться командной строкой. В "Пуске" нужно выбрать "Командная строка" или "Администратор" либо PowerShell и вбить команду arp –a. Это покажет IP-адреса в локальной сети и MAC-адрес.
- Можно набрать 192.168.1.1 — зачастую у роутеров именно такой IP-адрес — и попасть на домашнюю страницу устройства. Через неё же можно посмотреть количество подключённых устройств. Кроме того, в настройках роутера можно перейти в раздел Wireless Status или Wireless Statistics. Там будут адреса всех подключённых устройств.
- Также в Windows это можно использовать поиск по файлам. Необходимо набрать команду сmd, откроется командная строка, затем нужно написать ipconfig/all.
Источник: Москва 24