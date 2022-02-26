Сегодня в 19:22

Как понять, что кто-то ворует ваш Wi-Fi

Есть несколько способов

Если у вашего, даже нового роутера, фактическая скорость интернета постоянно ниже заявленной, возможно, к вашему Wi-Fi кто-то подключился и ворует трафик.