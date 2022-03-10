Как понять, что омикрон-штамм повредил ваш кишечник

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Как понять, что омикрон-штамм повредил ваш кишечникПо проблемам со стулом и ряду других признаков
Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала о том, что пациентов, жалующихся на проблемы с кишечником при заболевании омикрон-штаммом стадо больше.
По её словам, таких жалоб стало больше. Около 30% пациентов жалуются на жидкий, водянистый стул, 4-6 раз в день. Особенно это касается детей.
Именно у детей в большей степени наблюдаются тошнота, рвота, диарея. Может быть снижение аппетита.
Также зафиксированы случаи только кишечной формы «Омикрона», без респираторных симптомов, зачастую в такой форме болеют дети первых трёх лет жизни. При этом у большей части больных кишечная форма сопровождается респираторными симптомами.
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Источник: Известия