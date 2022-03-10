Как понять, что омикрон-штамм повредил ваш кишечник

По её словам, таких жалоб стало больше. Около 30% пациентов жалуются на жидкий, водянистый стул, 4-6 раз в день. Особенно это касается детей.

Именно у детей в большей степени наблюдаются тошнота, рвота, диарея. Может быть снижение аппетита.

Также зафиксированы случаи только кишечной формы «Омикрона», без респираторных симптомов, зачастую в такой форме болеют дети первых трёх лет жизни. При этом у большей части больных кишечная форма сопровождается респираторными симптомами.

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