Как понять, что работодатель следит за вами через компьютер
В России речь идёт о более чем 70% работодателей. При этом около 50% из них устанавливают специальный софт, который занимается прямым мониторингом офисных компьютеров. О том, как узнать, что за вами следят подобным образом, рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
По словам специалиста, если вам показалось, что за вашими действиями за рабочим компьютером следят, в первую очередь стоит прочитать свой трудовой договор и приложения к нему.
Дело в том, что, согласно российскому законодательству, такая слежка возможна только с согласия сотрудника, а сам факт мониторинга должен быть отражен в официальных документах. В противном случае наниматель нарушает закон, а именно статьи 137 и 138 Уголовного Кодекса РФ о неприкосновенности частной жизни.
Если же вам работодатель не указал ничего подобного в договоре, но вы всё ещё хотите его проверить, то откройте «Диспетчер задач». После этого перейдите во вкладку «Процессы» и посмотрите, не работает ли на устройстве одно из известных программных обеспечений для мониторинга сотрудников в фоновом режиме.
Это в случае использования Windows-машины. На macOS нужно перейти в «Утилиты» и запустить «Монитор активности».