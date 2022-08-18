Как понять, что работодатель следит за вами через компьютер

В России речь идёт о более чем 70% работодателей. При этом около 50% из них устанавливают специальный софт, который занимается прямым мониторингом офисных компьютеров. О том, как узнать, что за вами следят подобным образом, рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

По словам специалиста, если вам показалось, что за вашими действиями за рабочим компьютером следят, в первую очередь стоит прочитать свой трудовой договор и приложения к нему.