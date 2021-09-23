Как понять, что у организма снизился иммунитет

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Как понять, что у организма снизился иммунитетОт частого возникновения герпеса до ухудшения памяти
Издание “Известия” пообщалось с научным руководителем сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо на тему работы иммунной системы осенью. В рамках беседы специалист рассказала, как распознать снижение иммунитета.
Шуппо перечислила несколько скрытых признаков того, что у организма снизился иммунитет. Одним из таких стало перманентное ощущение усталости и ухудшение памяти. По словам эксперта, такие симптомы могут говорить о хроническом стрессе, а также нарушении деятельности щитовидной железы.
“Еще один признак — частое возникновение герпеса. В нормальном состоянии организм способен подавлять инфекцию, но если иммунитет ослаблен, то вирус периодически активизируется”, — предупредила специалист.
На проблемы с иммунитетом могут намекать аллергические реакции, выпадение волос и сухая кожа на локтях.