Как понять, что у тебя дефицит витамина D

Одними из главных признаков дефицита этого витамина специалисты назвали боли в костях, а также слабость. При этом специалисты также напомнили, что малое количество витамина D в организме связано с повышенным риском смерти от сердечных или онкологических заболеваний.

И хоть купить его можно в любой аптеке, врачи всё же посоветовали перед его употреблением посоветоваться со специалистом. Связано это в первую очередь с тем, что витамин D совместим далеко не со всеми лекарственными препаратами.

Напомним, что ранее российский эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, с помощью каких продуктов можно восполнить недостаток витамина D в организме. Например, для этих целей отлично подойдёт жирная рыба (такая как лосось, тунец и т.д), а также яичный желток.