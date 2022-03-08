Как понять, что у вас аллергия на глютен

По словам врача, если у человека на самом деле присутствует аллергия на глютен, то организм обычно реагирует в течение нескольких часов. А симптомы появляются сразу и не имеют накопительного эффекта, благодаря чему можно диагностировать это состояние.

Симптоматика может быть следующей: боль в животе, тошнота, рвота, диарея, высыпания на коже, кожный зуд, отёк Квинке, заложенность и слизистые выделения из носа, приступы затруднённого дыхания, а иногда даже анафилаксия.

Целиакия — генетически обусловленная непереносимость глютена, которая не имеет выраженных симптомов, поэтому её достаточно трудно выявить. «При наличии целиакии нет специфических признаков, и клиническая картина весьма разнообразна. Симптомы могут возникать постепенно и при употреблении продуктов, содержащих глютен, усиливаться. При целиакии может наблюдаться плохой набор массы тела у грудничков и детей младшего возраста, снижение массы тела у подростков и взрослых, вздутие живота, сильная диарея, плохой аппетит, анемия. Но такие симптомы могут проявляться и при наличии других отклонений. Поэтому важно проводить дифференциальную диагностику», — отметила Цывкина.

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