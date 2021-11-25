Как понять, что у вас аппендицит

Она рассказала, что иногда аппендикс располагается в нижней части таза. В таком случае у мужчин боль будет напоминать воспаление мочевого пузыря, а у женщин — придатков. У части людей эта часть слепой кишки приподнята к правому подреберью, ближе к печени. В случае, при котором орган расположен за слепой кишкой, боль будет ощущаться в пояснице, области паха, тазе и ногах.



Как объяснила Малыгина, боль при аппендиците приходит внезапно и бывает интенсивной. Далее синдром может стать невыносимым и протекает по типу колики, терпеть его ни в коем случае нельзя.