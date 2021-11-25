Как понять, что у вас аппендицит

Как понять, что у вас аппендицитСимптомы зависят от расположения аппендикса
Она рассказала, что иногда аппендикс располагается в нижней части таза. В таком случае у мужчин боль будет напоминать воспаление мочевого пузыря, а у женщин — придатков. У части людей эта часть слепой кишки приподнята к правому подреберью, ближе к печени. В случае, при котором орган расположен за слепой кишкой, боль будет ощущаться в пояснице, области паха, тазе и ногах.
Как объяснила Малыгина, боль при аппендиците приходит внезапно и бывает интенсивной. Далее синдром может стать невыносимым и протекает по типу колики, терпеть его ни в коем случае нельзя.
Аппендицит не "рассосется". Наоборот, притупление или прекращение боли — это основания для немедленной госпитализации при аппендиците
При остром аппендиците температура повышается до 38 градусов. Ее сопровождают слабость, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, возможен желтый налет на языке. Малыгина посоветовала не пытаться ощупывать больной орган, есть опасность разорвать воспаленный аппендикс, после которого у человека разовьются осложнения. “При подтверждении диагноза первоочередное лечение одно — операция”, — подчеркнула врач.
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