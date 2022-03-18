Как понять, что у вас коронавирус, если симптомы не похожи на обычные

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Как понять, что у вас коронавирус, если симптомы не похожи на обычныеНо не всегда понятно, коронавирус ли это
Иммунолог Николай Крючков рассказал о том, какие бывают нетипичные симптомы омикрон-штамма коронавируса.
Как отметил специалист, трудно понять, что у человека именно коронавирус. Появление подобных симптомов без кашля не означает наличия вируса.
Крючков рассказал, что к нетипичным признакам «Омикрона» можно отнести головную боль, потому что коронавирус влияет на нервную систему, нарушение пищеварения, общую слабость, боли в животе.
«Резкая слабость, например, или боли в животе, или нарушение пищеварения, потеря аппетита. Это не потому, что они для ковида нехарактерны, а потому, что очень сложно понять, что у человека именно COVID-19», — отметил эксперт.
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