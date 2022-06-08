Как понять, что у вас слишком высокий сахар в крови

Об этом может свидетельствовать ряд связанных симптомов. Это частое мочеиспускание: организм выводит излишки сахара в вместе с мочой, поэтому часто хочется в туалет. Следствие этого — жажда, возникающая не только на фоне интенсивной потери организмом воды, но также из-за того, что сахар тоже забирает жидкость из тканей. Если жажда постоянная, необходимо обратиться врачу.

Отмечается, что сахар может повыситься по причине снижения чувствительности организма к действию инсулина. Когда организм лишается этого источника энергии, человек может чувствовать постоянную усталость. Также из-за повышения сахара может усилиться чувство голода и резко снизиться вес.

Рост уровня сахара не проходит бесследно и для зрения, на этом фоне может развиться диплопия — двоение в глазах. Причина заключается в том, что хрусталик распухает и может изменить форму.

Сахар влияет и на нервные окончания. Это может приводить к постоянному ощущению жжения и онемению конечностей — периферической невропатии.

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