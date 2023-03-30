Как понять, что у вас воруют интернет-трафик

Как понять, что у вас воруют интернет-трафикПо скорости роутера
Воруют ли у вас интернет-трафик, можно отключив от него все свои гаджеты. Глава Telecom Daily Денис Кусков рассказал, как понять, воруют ли у вас интернет, если упала скорость трафика.
Фото: Wallpaperflare.com
Эксперт посоветовал в первую очередь проверить характеристики роутера. Часто производитель указывает не фактическую, а теоретически достижимую скорость. И если максимальная скорость роутера заявлена на уровне 100 Мбит/с, а по факту устройство выдаёт 60 Мбит/с, то ничего преступного не происходит.
При этом замедление скорости роутера может быть и следствием воровства трафика. Выяснить это можно, отключив все свои гаджеты от роутера. В таком случае индикатор на роутере должен перестать мигать.
Но если индикатор всё равно мигает, это говорит о его активном использовании — к нему нелегитимно подключены сторонние устройства.
«Таблетка» от этого простая: нужно либо установить пароль, либо изменить текущий. Причём пароль следует сделать сложным, чтобы это была комбинация символов, цифр, строчных и прописных букв.