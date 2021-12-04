Как понять, что в вашем организме дефицит железа

Прежде всего железодефицит проявляется в форме хронической усталости — человеку кажется, что очень трудно начинать какое-либо, даже простое, дело, а малейшая физическая нагрузка вызывает одышку. Причина в том, что железо входит в состав гемоглобина и связывается с кислородом, а эритроциты доставляют его к клеткам. Если железа не хватает, к клеткам поступает мало кислорода, из-за чего начинается недостаток клеточного дыхания. Также этот микроэлемент помогает иммунитету в подавлении болезнетворных бактерий.

По словам терапевта-диетолога Екатерины Ладиковой, недостаток железа чаще проявляется у женщин, потому что их организм больше требует его расхода. И в целом встречается у каждого пятого человека.

Также проявлениями железодефицита являются плохой аппетит, внезапное желание съесть, например, кусок мела, бледность кожи, слабость и ломкость ногтей и волос, часто в уголках губ могут возникать небольшие язвы. Ухудшение памяти, раздражительность тоже могут быть признаками нехватки железа.

Бороться с этим помогают железосодержащие препараты, назначаемые врачом после необходимых обследований, и диета. В больших количествах легкоусвояемое гемовое железо содержится в мясе, рыбе и в целом нужно потреблять белки животного происхождения. Негемовое железо, которое усваивается хуже, содержится в орехах, сухофруктах, овощах.

При этом нельзя вместе с продуктами, содержащими высокий уровень железа, употреблять молоко и кисломолочные продукты, так как кальций, содержащийся в них в большом количестве, является конкурентом железа за усвоение. Семечки, орехи и другие источники магния, который, как и кальций, мешает усвоению железа. Нельзя в месте с железосодержащими продуктами пить чай и кофе, они снижают усвоение железа в три раза.

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