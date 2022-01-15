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Как понять, что вам нельзя пить молоко

После него будет плохо
Врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала, как определить, можно ли человеку пить молоко. Для этого не нужны генетические или другие дорогостоящие тесты.
Как понять, что вам нельзя пить молоко

Как отметила врач, чтобы понять, есть ли у вас непереносимость лактозы, нужно просто за собой наблюдать. Непереносимость лактозы может проявиться в любом возрасте, при этом множество людей всю жизнь употребляет молоко без ущерба для здоровья .

Нефедова подчеркнула, что определить у себя непереносимость лактозы можно на основании реакций организма на молоко — в нём больше лактозы, чем в кисломолочных и других молокопродуктах. «К 30 годам вы всё равно поймёте, есть у вас непереносимость или нет. Будут ощущаться вздутие живота, тошнота и диарея после употребления молочных продуктов и особенно молока, потому что в йогуртах и сырах лактозы меньше», — рассказала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Газета.ru
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