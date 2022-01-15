Как понять, что вам нельзя пить молоко

Как отметила врач, чтобы понять, есть ли у вас непереносимость лактозы, нужно просто за собой наблюдать. Непереносимость лактозы может проявиться в любом возрасте, при этом множество людей всю жизнь употребляет молоко без ущерба для здоровья .

Нефедова подчеркнула, что определить у себя непереносимость лактозы можно на основании реакций организма на молоко — в нём больше лактозы, чем в кисломолочных и других молокопродуктах. «К 30 годам вы всё равно поймёте, есть у вас непереносимость или нет. Будут ощущаться вздутие живота, тошнота и диарея после употребления молочных продуктов и особенно молока, потому что в йогуртах и сырах лактозы меньше», — рассказала врач.

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