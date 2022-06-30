Как понять, что ваш смартфон заражён вирусом? Отвечает специалист «Лаборатории Касперского»

По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктора Чебышева, сделать это достаточно просто. Так, например, одним из признаков заражения смартфона вирусами является быстрая разрядка аппарата.

Ещё одним «индикатором» наличия на телефоне вредоносного ПО является появление на нём незнакомого софта, а также расходование большего, чем обычно, объёма трафика.

Вместе с тем Чебышев посоветовал быть внимательнее с телефонным счётом. Так, если вы заметили, что с него внезапно начали списываться деньги, это также может говорить о получении к устройству доступа злоумышленниками.